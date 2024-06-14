В Шебекине прогремел взрыв, пострадало 10 домов

Губернатор Гладков: в Шебекине в Белгородской области прозвучал взрыв

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Жители Шебекина услышали взрыв. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются», — сказал он.

По предварительным данным, в ходе ЧП никто не пострадал. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Гладков также рассказал о повреждении 10 частных домовладений и одной машины. Информацию о последствиях уточняют.

Ранее глава Белгородской области заявил, что дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекине. По его словам, после происшествия пострадали два мирных жителя. Их отправили в больницу. У одного пациента осколочное ранение, у другого — контузия и тоже осколочное ранение.

Еще одна жительница Шебекина пострадала при обстреле ВСУ 12 июня. Она получила ранения рук, ног и грудной клетки.

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