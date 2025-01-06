В сгоревших бытовках в Новой Москве нашли тело человека

В деревне Летово на территории Новой Москвы загорелись четыре бытовки. Пожарные потушили огонь и обнаружили тело человека, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

Пожар произошел в ночь на 6 января. В Летове загорелись четыре стоящие в ряд бытовки. На снятых МЧС кадрах виден густой дым и открытый огонь.

К месту происшествия выехали 27 специалистов и шесть единиц техники. Во время тушения огня спасатели наткнулись на тело человека без признаков жизни. Возгорание удалось полностью ликвидировать. Причину пожара установят специалисты.

Крупный пожар произошел в Кировской области. В поселке Кильмезь сгорел деревянный многоквартирный дом, МЧС показало кадры тушения. Открытый огонь охватил 480 квадратных метров. Трое из 11 жильцов успели выйти наружу, еще восемь погибли.