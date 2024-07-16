Веерные отключения электроэнергии ввели в Крыму из-за жары

Веерные ограничения электроэнергии ввели в Крыму из-за аномальной жары. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале .

«Просим всех крымчан экономно относиться к электроэнергии и выключить лишние электроприборы», — обратился он к жителям.

Он объяснил, что мера необходима, чтобы сохранить целостность энергосистемы региона, и не исключил кратковременных перебоев в поставках электроэнергии в отдельных населенных пунктах.

Также Крючков отметил рост числа звонков на горячие линии «Крымэнерго» и коммунальных служб и призвал по возможности обращаться туда по вопросам через соцсети и мессенджеры.

Ранее из-за отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС более 115 тысяч жителей Бурятии в 75 населенных пунктах, включая Улан-Удэ, остались без энергоснабжения.