Эксперт по энергетике Юшков: предотвратить энергетические коллапсы поможет порядок в сетевом хозяйстве регионов

Масштабные сбои в электроснабжении произошли на юге России и в Республике Бурятия. Для предотвращения новых энергетических коллапсов нужно наводить порядок в сетевом хозяйстве регионов, сообщил эксперт по энергетике Игорь Юшков в беседе с «Ридусом».

По его словам, подобные сбои вскрыли куда более глубокие проблемы отрасли в виде нехватки мощностей распределительной сети. Следующими энергетический коллапс могут пережить регионы Северного Кавказа, в особенности Дагестан.

Существующие электростанции могут не справиться из-за роста объема энергопотребления. Решить проблему поможет создание дополнительной генерации электроэнергии, отметил Юшков.

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