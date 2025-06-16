В Севастополе неадекват ударил женщину ножом в горло в дорожном конфликте

Днем 16 июня в Севастополе произошел конфликт на дороге, в ходе которого мужчина ударил женщину ножом в горло. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

Ссора произошла в районе мыса Фиолент, на одном из Т-образных перекрестков.

На месте работают полиция и скорая. Подробности выясняются. Известно, что с пострадавшей находился ребенок.

«Все, что я видела, — женщине оказывали первую помощь прохожие. Делали массаж сердца, перевязали рану. Спросила, нужна ли помощь, ответили, что ждут скорую», — рассказала очевидица Марина.

По ее словам, пострадавшая была вся в крови, но дышала. Ребенка женщина не видела.

«Люди, которые там находились, сказали, что ребенка забрали», — добавила она.

По данным Telegram-канала Baza, нападавшим был 46-летний Сергей К., который набросился с ножом на свою тещу. По его информации, медики не смогли спасти пострадавшую — она потеряла слишком много крови. О мотиве нападавшего ничего не известно.

Официальный представитель крымского управления СК Ольга Постнова отметила, что следователи уже приступили к осмотру места преступления. В отношении мужчины возбудят уголовное дело.

Ранее неадекватный мужчина с ножом напал на жителей подмосковного ЖК.