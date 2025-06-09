Неадекватный мужчина с ножом напал на жителей подмосковного ЖК

Мужчина в состоянии сильного опьянения бегал с ножом в руках по жилому комплексу в деревне Сабурово в Красногорске. Об этом 360.ru сообщили местные жители.

Неадекватное поведение одного из прохожих в ЖК «Митино О2» заметили накануне днем. Очевидцы сообщили, что вооруженный ножом мужчина около получаса передвигался по территории жилого комплекса. Его видели на бульваре, пустыре и между домами.

Обеспокоенные местные жители вызвали полицию и задержали его до приезда правоохранителей. Мужчина ранил одного из поймавших его прохожих.

«Он был невменяемый абсолютно. Сильное опьянение, алкоголь или что-то другое. Раненому мужчине наложили три шва, он в относительном порядке», — поделился местный житель.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что нарушителем порядка оказался житель Самары 1981 года рождения. Его доставили в отделение полиции для разбирательства и изъяли нож. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что перед суд предстанет житель Щербинки, который поссорился со случайным знакомым на улице и ударил его ножом в шею. Пострадавший умер на месте.