В Севастополе дети взорвали в школе страйкбольную гранату, пострадали четверо

В Крыму четырем детям потребовалась медицинская помощь после взрыва страйкбольной гранаты в школе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, днем 25 апреля один из учеников принес в севастопольскую школу страйкбольную гранату. Детонация произошла во время группового занятия в актовом зале.

Полицейские изучают все обстоятельства и причины случившегося. Процессуальное решение примут после проверки.

Накануне ученик лицея во Франции напал на сверстников. Вооруженный ножом 15-летний ученик зашел в два класса, набросился на ученицу старшей школы, а после спустился на нижний этаж и нанес удары ученикам младших классов. Погибла одна школьница, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.