Ученик лицея напал с ножом на сверстников во Франции, есть погибшие

BFMTV: во Франции ученица лицея погибла при нападении сверстника с ножом

Как минимум одна ученица лицея в Нанте погибла после нападения сверстника с ножом в стенах учебного заведения. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Также ранения различной степени тяжести получили еще три человека.

Нападение произошло в четверг, примерно в 12:30. Вооруженный ножом 15-летний ученик успел зайти в два класса на разных этажах лицея и напал с ножом на учащихся. Сначала подросток набросился на ученицу старшей школы, после чего спустился на нижний этаж и нанес ранения ученикам младших классов. В здании находятся колледж (средняя школа), лицей и две начальные школы.

Преподаватели сумели до приезда полиции задержать нападавшего. По предварительным данным, ранее молодой человек не оказывался в поле зрения правоохранительных органов. Журналисты сообщили, что версия с терроризмом на данном этапе не рассматривается.

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