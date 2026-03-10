В Севастополе балет «Лебединое озеро» продолжили после отключения света

В Севастополе артисты Московского государственного театра «Русский балет» продолжили спектакль «Лебединое озеро» после внезапного отключения света. Об этом сообщила пресс-служба Дворца культуры рыбаков .

Спектакль шел вечером 9 марта на сцене ДК рыбаков в сопровождении Крымского академического симфонического оркестра. После внезапного отключения электричества зал погрузился в полумрак, но сотрудники площадки быстро включили аварийное и дежурное освещение.

Артисты не прервали выступление, а музыканты продолжили играть. Зрители тоже поддержали труппу и подсветили сцену с помощью смартфонов.

«Зрители не только не покинули зал, но и активно помогали артистам, направляя фонарики своих телефонов на сцену, создавая таким образом подвижное, живое освещение», — рассказала директор ДК рыбаков Татьяна Зенина.

В финале публика встретила артистов овациями и долго не отпускала их со сцены. Организаторы назвали этот вечер настоящим проявлением единства между залом и исполнителями.

В начале года один из российских регионов — Мурманская область сталкивалась с масштабным блэкаутом. В Мурманске и Североморске круглосуточно работали энергетики, власти вводтили режим чрезвычайной ситуации.