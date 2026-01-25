В Мурманской области ввели режим ЧС из-за трехдневного блэкаута

Массовый Блэкаут в Мурманске и Североморске продолжается, несмотря на круглосуточную работу энергетиков. В регионе области ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Чибис.

Специалисты монтируют ЛЭП, чтобы возобновить подачу света в обесточенные дома. Ситуацию с восстановлением энергоснабжения осложняют неблагоприятные погодные условия, сложный рельеф местности и крутые подъемы.

«Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний», — подчеркнул Чибис.

По факту блэкаута возбудили уголовное дело о халатности. Региональный Следственный комитет установил, что ряд населенных пунктов остался без света с 23 января после разрушения пяти опор ЛЭП. Правоохранители не выявили какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на линии электропередач.

«В помещениях сетевой организации изъята техническая документация, содержащая сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию», — добавили в ведомстве.

Ранее электричество отключили в Надеждинском муниципальном округе в Приморье. Жители остались без света из-за неполадок на подстанции.