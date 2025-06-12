В Сети появились кадры из пострадавшего от крушения Boeing общежития

Очевидец заснял обстановку в индийском общежитии, на которое рухнул самолет авиакомпании Air India. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах виден пробитый корпус самолета на крыше здания. Из-за авиакатастрофы крыша частично рухнула.

Самолет Воeing 787 Dreamliner, летевший рейсом Ахмадабад — Лондон, упал почти сразу после вылета. На борту находились 242 человека.

Авиакатастрофа произошла в жилом квартале. По информации агентства Reuters, самолет рухнул на здание общежития для врачей.

Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. По мнению эксперта Александра Романова, лайнер потерял устойчивость из-за преждевременной уборки механизации крыла.