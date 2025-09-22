В Сети опубликовали видео с летящим над крышами Новой Москвы самолетом

В Сети появились видео с четырехдвигательным транспортным самолетом, пролетевшим на предельно малой высоте над крышами многоэтажных домов в Новой Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «RT на русском» .

«В Сети публикуют видео с разных ракурсов, как самолет летит прямо над многоэтажками в Новой Москве. Выясняем, что именно произошло», — уточнили журналисты.

По предварительной информации, воздушное судно снизилось до малой высоты во время атаки беспилотников.

До этого столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что город атаковали дроны, работает система противовоздушной обороны. Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 14.

Ранее житель Солнцева рассказал, что на западе Москвы прогремели несколько взрывов от сработавшей системы ПВО. Находящиеся во дворах люди испугались и спрятались в подъездах.