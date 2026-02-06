В Сергиевом Посаде местный житель устроил стрельбу из квартиры по прохожим

В Сергиевом Посаде на Новоугличском шоссе неизвестный выстрелил из окна в прохожего. Как рассказал 360.ru пострадавший, он услышал громкий хлопок и сразу почувствовал удар в плечо.

«Только синяк получил, потому что он попал в меня. Я ничего, не пострадал, можно сказать», — рассказал мужчина.

Мужчина обратился в травмпункт и подал заявление в правоохранительные органы.

В полиции Московской области рассказали, что оперативники быстро установили квартиру, откуда стреляли и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Сергиева Посада.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд отправил молодого человека под домашний арест.

В Уфе 3 февраля ученик напал на школу с пневматическим автоматом. Его арестовали на два месяца.