Девятиклассника из Уфы отправили под домашний арест после нападения на школу

Суд отправил девятиклассника, напавшего на школу с пневматическим автоматом, под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Заседание проходило в закрытом режиме, на нем присутствовал также отец нападавшего.

Нападение произошло во вторник утром. Школьник обстрелял из пневматики одноклассников и учителя, затем взорвал петарду. Никто не пострадал. Подростка задержали на месте происшествия. Возбуждено два уголовных дела.

Что заставило его пойти на преступление, пока неизвестно. Одной из основных версий рассматривается буллинг. Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил, что если эта версия подтвердится, то все руководство школы сразу уволят.

Кроме того, проверяются предположения с несчастной любовью и семейными проблемами.