Река Ишим в Тюменской области поднялась на два метра за сутки | 360°

Экология 25 апреля 2024, 06:57 Река Ишим в Тюменской области поднялась на два метра за сутки Администрация Абатского района: река Ишим поднялась на 202 см за сутки РИА «Новости»

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В Абатском муниципальном районе в Тюменской области уровень воды в реке Ишим повысился более чем на два метра за сутки. К утру 25 апреля он достиг 1121 сантиметра, сообщила районная администрация.

«Уровень воды реки Ишим на 25 апреля — 1121 сантиметра (+202) за сутки. В связи с выходом реки Ишим на пойму, на территории Абатского МР подтоплено семь участков автодороги регионального значения», — объявила пресс-служба.

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В зону подтопления попали 11 придомовых участков. Три населенных пункта оказались отрезанными от большой земли из-за затопления низководного моста в районе села Ощепково. Утратили прямое сообщение с селом Назарово, деревнями Юрга и Черемшанка.

Спасатели предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе, по которой проходила дорога Тюмень — Омск. Во время патрулирования специалисты МЧС заметили течь.