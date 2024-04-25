МЧС предотвратило прорыв дамбы в Тюменской области | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 05:06 МЧС предотвратило прорыв дамбы в Тюменской области

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Сотрудники МЧС предотвратили прорыв дамбы в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели патрулировали дамбу в Абатском районе, по которой проходит дорога Тюмень-Омск, когда заметили течь.

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«На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается», — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что дорога Тюмень-Омск открыта для передвижения автомобилей, но в районе дамбы организовано реверсивное движение.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что ситуация с паводком в регионе остается напряженной.

Уровень реки Ишим превысил отметку в 10,5 метра, за сутки вода поднялась на 140 сантиметров. По словам губернатора, спасатели и аварийные службы в круглосуточном режиме следили за состоянием дамб и других гидротехнических сооружений.