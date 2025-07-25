Появилось видео разбора завалов после взрыва в Саратове

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва в многоквартирном доме в Саратове. Видео с работой сотрудников МЧС и спецтехники появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что из-за взрыва частично снесло верхнюю часть подъезда.

Эвакуировавшаяся жительница дома в беседе 360.ru призналась, что испытала колоссальный стресс.

«Такой был взрыв, что я думала: „Все, это конец“», — подчеркнула она.

Женщина добавила, что многие люди из-за ЧП лишились квартир и машин. По ее словам, спасатели очень быстро приехали на место взрыва.

«Прибыли моментально и скорая, и МЧС, и милиция. Я поражена тем, что они настолько быстро приехали», — рассказала собеседница 360.ru.

В результате взрыва пострадали более 10 человек. Спасатели вытащили из-под завалов шесть тел. Следственный комитет возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.