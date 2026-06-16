В Саратове в ДТП с «Газелью» пострадали 11 человек

В Саратове произошло ДТП с участием «Газели», в котором пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась в 08:10 (07:10 по московскому времени) в поселке Соколовый. По предварительным данным, там столкнулись автомобили «Газель Next» под управлением мужчины 1980 года рождения и Lada Kalina, за рулем которой находился мужчина 1970 года рождения.

В результате столкновения девяти пассажирам «Газели» и двум находившимся в Lada Kalina понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Саратову, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Дубне грузовик столкнулся с автобусом. Один пассажир общественного транспорта получил травмы, медики оказали ему необходимую помощь.

В тот же день схожая ситуация произошла в Тюменской области. Водитель автобуса погиб, двое пассажиров получили ранения.