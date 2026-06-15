В Дубне произошло ДТП с участием автобуса и грузовика

Сегодня на перекрестке Дмитровского и Нового шоссе в городе Дубна произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №55 и грузового автомобиля.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автобусом.

В результате аварии один пассажир автобуса получил телесные повреждения. Бригада скорой помощи оказывает пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Водитель автобуса прошел медицинское освидетельствование и был допущен к работе в соответствии с установленными правилами.

Обстоятельства случившегося уточняются. Перевозчик оказывает полное содействие сотрудникам Госавтоинспекции в проведении проверки.

Пассажиры АО «Мострансавто» могут рассчитывать на страховое возмещение в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 №67-ФЗ об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.