Водитель автобуса погиб в ДТП с участием грузовика в Тюменской области

Утром на федеральной трассе Курган — Тюмень произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус «Кинг Лонг» столкнулся с грузовым «Вольво», водитель погиб, двое пассажиров получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

ЧП произошло на 101-м километре дороги в Исетском округе Тюменской области.

«Предварительно, 60-летний водитель автобуса „Кинг Лонг“ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Возможно, он уснул за рулем», — заявили в ведомстве.

В итоге водитель погиб. Прибывшие на место врачи осмотрели 11 пассажиров автобуса, двое из них ранены. Транспорт следовал из Уфы в Сургут, внутри находились 19 вахтовых рабочих. Шофер сменил напарника примерно в 02:00.

Ранее автомобиль КамАЗ столкнулся с рейсовым микроавтобусом под Звенигородом. В результате ДТП погиб один человек.