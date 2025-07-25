В Саратове после взрыва газа пропали четыре человека, включая ребенка

В Саратове продолжаются поиски четырех человек, включая ребенка, после взрыва газа и обрушения подъезда в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 16 человек, погибли шестеро, среди них ребенок.

Жителей дома разместили в пункте временного пребывания, там для них организовали все необходимые условия. Еще четыре таких пункта готовы принять людей.

В аварийно-спасательных работах задействовали более 400 специалистов и 114 единиц техники. Для поиска людей используются кинологические расчеты, авиация МЧС готова к санитарной эвакуации пострадавших.

В результате взрыва газа частично разрушился один из пяти подъездов 10-этажки. Обстановку на месте лично оценил глава МЧС Александр Куренков.