Куренков поручил выплатить компенсации пострадавшим при взрыве газа в Саратове

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим от взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он заслушал доклады о ликвидации последствий обрушения и мерах помощи. Куренков пообщался со спасателями и отметил, что обстановка остается сложной, поэтому работы должны вестись посменно и с соблюдением всех мер безопасности. Каждые полчаса спасатели объявляют «минуту тишины», чтобы услышать возможные сигналы о помощи.

Глава МЧС поручил обеспечить информирование жителей, медицинскую и психологическую помощь, работу пунктов временного размещения и подготовку документов для выплаты компенсаций.

По словам губернатора области Романа Бусаргина, под обрушение попали более 30 квартир, в пункте временного размещения находятся 11 человек.

Взрыв газа произошел в пятницу в десятиэтажном доме на улице Блинова. Разрушился угловой подъезд с седьмого по 10-й этаж. Погибли шесть человек, продолжается разбор завалов.