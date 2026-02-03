На Сахалине мать заперла дочь дома на полтора года. Теперь подросток еле ходит и весит 70 кг

На Сахалине мать заперла дома 11-летнюю дочь и довела ее до тяжелого состояния, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Сахалинской области.

По данным следствия, с ноября 2024 по январь 2026 года мать нарушала свои обязанности, оставляла ребенка без присмотра, ограничивала свободу и относилась к дочери пренебрежительно.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СК.

В своем возрасте девочка весит 70 килограмм, у нее ослабли мышцы из-за лежачего образа жизни, ела она тоже в кровати, рассказала сестра потерпевшей, чьи слова привел местный телеграм-канал «Точка отсчета».

«Сестра не мылась, у нее была очень грязная голова — вся в крошках, а из-за ослабленных мышц она может ходить только максимум на два метра», — добавила родственница.

Девочку поместили в областную больницу на обследование. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. Омбудсмен сообщила, что девочку могут отдать под опеку старшей сестре.

«Оценку действиям матери, а также должностных лиц органов системы профилактики дадут правоохранительные органы. Приоритетом остается восстановление здоровья ребенка, обеспечение его безопасности и защита законных прав и интересов», — написала Устиновская в телеграм-канале.

Ранее в Амурской области завели уголовное дело против матери по подозрению в убийстве сына.