В Саратове из-под завалов достали тело 7-го погибшего при взрыве газа
Тело седьмого погибшего достали из-под завалов многоэтажки, которая взорвалась из-за утечки газа. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в видео на странице областной службы спасения во «ВКонтакте».
«Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход», — рассказал он.
О разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж в многоквартирном доме стало известно вчера. Сначала сообщили о трех погибших, позже число жертв увеличилось до семи.
В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели продолжают разбирать обломки здания. За помощью к врачам уже обратились шестнадцать пострадавших. Судьба еще четверых жителей пока неизвестна, один из них — ребенок.
Причины взрыва устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Глава Саратова объявил 26 июля днем траура.