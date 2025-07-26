В Саратове из-под завалов достали тело 7-го погибшего при взрыве газа

Тело седьмого погибшего достали из-под завалов многоэтажки, которая взорвалась из-за утечки газа. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в видео на странице областной службы спасения во «ВКонтакте» .

«Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход», — рассказал он.

О разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж в многоквартирном доме стало известно вчера. Сначала сообщили о трех погибших, позже число жертв увеличилось до семи.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели продолжают разбирать обломки здания. За помощью к врачам уже обратились шестнадцать пострадавших. Судьба еще четверых жителей пока неизвестна, один из них — ребенок.

Причины взрыва устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Глава Саратова объявил 26 июля днем траура.