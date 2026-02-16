В Саранске ледяной глыбой снесло балкон дома

В Саранске балкон жилого дома обрушился после схода наледи с крыши. ЧП произошло утром 16 февраля на улице Республиканской, сообщили очевидцы 360.ru.

Часть конструкции балкона рухнула с третьего этажа на тротуар, а плита перекрытия зависла этажом ниже. Информации о пострадавших не поступало.

Жительница дома рассказала, что первый обвал произошел около четырех утра. Ее соседи опасаются новых обрушений и всю ночь не спали.

«Часть балкона свалилась, плита до сих пор висит, никаких действий ни управляющая компания, ни администрация города не предпринимают. Дело в том, что наш дом признан аварийным, деньги неоднократно выделялись региону. Но нас не переселяют, сказали, что снос дома должен быть к 2030-му году», — пояснила собеседница 360.ru.