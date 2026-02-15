Спасатели ликвидировали последствия обрушения кровель в Подмосковье после снегопада

В пятницу, 13 февраля, пожарно-спасательные подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» четыре раза выезжали на места происшествий в муниципальных округах Чехов, Раменский и городском округе Кашира для ликвидации последствий обрушения кровель после сильного снегопада.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что в течение дня в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступали сообщения о повреждении крыш из-за скопления снега.

«Получив информацию, специалисты оперативно прибывали на места происшествий», — пояснил Вадим Беловошин.

В деревне Алексеевка округа Чехов в результате обрушения кровли под тяжестью снега в бараке на шесть квартир оказались повреждены четыре пустующих помещения. Спасатели провели разведку и убедились в отсутствии пострадавших. В деревне Костино Раменского округа частично обвалилась кровля из шифера на площади 28 квадратных метров в частном одноэтажном доме. Все три человека, проживающие в доме, не пострадали. В деревне Маслово округа Кашира обрушились крыша и стена жилого газифицированного дома на три семьи. На месте работали специалисты отдельного поста ПСЧ-302.

Спасатели рекомендуют жителям Подмосковья соблюдать меры безопасности: держаться подальше от стен многоэтажных домов, обращать внимание на предупредительные сигнальные ленты и своевременно очищать кровли частных домовладений от наледи и снега.