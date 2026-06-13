Фельдшера скорой помощи избили во время осмотра пациентки в Пятигорске

Несколько человек напали на фельдшера скорой помощи в Пятигорске. Об этом сообщила в «Максе» полиция Ставрополья.

На девушку-медика напали, когда она осматривала пациентку по адресу, куда вызвали скорую помощь.

«В процессе осмотра от присутствующих в доме последовала неадекватная реакция, развязался конфликт и девушка получила несколько ударов по телу и голове, в связи с чем сейчас госпитализирована и проходит лечение», — сообщили в полиции.

Нападавших задержали и доставили в отделение полиции, их допрашивают и выясняют причину конфликта.

В июне прошлого года в Тюмени произошло ЧП в приемном покое больницы. Пациенты избили врача из-за очереди. Мужчины пинали медика ногами, после чего скрылись с места преступления. Нападавших нашли по камерам наблюдения с городской системы «Безопасный город».