В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов

В Санкт-Петербурге на Пейзажной улице автомобиль Renault после столкновения вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Об этом сообщили 360.ru в городской прокуратуре.

По предварительным данным, виновником ДТП стал еще один участник — водитель Kia, который проехал перекресток на красный свет и врезался в Renault. С различными травмами госпитализировали женщину, семилетнюю девочку и 12-летнего мальчика.

«Я услышала только столкновение и увидела, как на нас по касательной машина несется и сбивает нас. На углу прямо, по диагонали. Когда уже это произошло, я в шоковом состоянии была, искала в траве только своего ребенка. Только благодаря тому, что там было заболоченное место — трава, вода, грязь, это все смягчило — мы остались живы. Либо это просто чудо», — рассказала 360.ru пострадавшая.

Женщина получила сотрясение мозга, у ее дочери сочетанная травма головы, тела и конечностей, у обеих также ушибы. По словам собеседницы 360.ru, на этом месте часто происходят аварии. Местная жительница опасается, что рано или поздно последствия окажутся плачевными, поскольку рядом находится школа.

