Подросток попал под колеса Audi Q5 на проспекте Наставников в Петербурге

Водитель Audi Q5 в Санкт-Петербурге сбил подростка на проспекте Наставников. Видео с места ДТП появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как юноша перебегал дорогу, предположительно, на красный сигнал светофора. В этот момент он попал под машину. От удара подростка подбросило в воздух.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 14 сентября в 15:35 у дома № 35.

«В результате наезда несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили правоохранители.

Они добавили, что пострадавшим оказался 16-летний ученик колледжа.

На прошлой неделе житель Дагестана погиб в ДТП в Ленинградской области. Авария случилась в Тосненском районе.