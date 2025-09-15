Подросток попал под колеса Audi Q5 на проспекте Наставников в Петербурге
В Петербурге водитель Audi Q5 сбил подростка
Водитель Audi Q5 в Санкт-Петербурге сбил подростка на проспекте Наставников. Видео с места ДТП появилось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как юноша перебегал дорогу, предположительно, на красный сигнал светофора. В этот момент он попал под машину. От удара подростка подбросило в воздух.
По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 14 сентября в 15:35 у дома № 35.
«В результате наезда несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили правоохранители.
Они добавили, что пострадавшим оказался 16-летний ученик колледжа.
