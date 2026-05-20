В Санкт-Петербурге авто влетело в толпу на остановке, пострадали два человека

Днем 20 мая в Санкт-Петербурге у станции метро «Академическая» автомобиль Hyundai въехал в толпу людей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на проспекте Науки в 11:40 по московскому времени. Женщина за рулем иномарки при повороте столкнулась с «Газелью», после чего вылетела на остановку, совершила наезд на перешехода и врезалась в столб.

Пострадали два человека: 69-летнюю женщину госпитализировали с гематомой правой голени и предплечья, 52-летняя женщина получила ссадину голени и от госпитализации отказалась.

В больницу также отвезли 62-летнюю автоледи, которая управляла Hyundai. По предварительной версии, ей стало плохо за рулем, что и послужило причиной ДТП.

Контролировать ход и результаты проверки по факту аварии будет прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга.

