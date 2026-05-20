Три человека пострадали при ДТП со скорой и ПАЗ в Челябинске

Машина скорой помощи на перекресте в Челябинске врезалась в автобус ПАЗ. Видеозапись аварии оказалась в распоряжении 360.ru.

ДТП произошло примерно в 11:00 на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Известно, что в карете скорой находилась беременная, в аварии она не пострадала. С места происшествия в больницу доставили трех человек.

Скорая врезалась в автобус, который от удара развернуло и откинуло дальше на улицу Курчатова. ПАЗ проехал задом несколько метров и пересек пешеходный переход, чудом не врезавшись в стоящий за переходом автомобиль. К машине скорой помощи бросились прохожие.

В Курганской области в ДТП пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. Авария произошла на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Водитель автомобиля Hyundai Elantra начал обгон и выехал на встречную полосу в запрещенном месте. В результате легковушка столкнулась лоб в лоб с Renault Talisman, который двигался навстречу.