В самый высокий небоскреб Пекина врезался самолет

В самый высокий небоскреб китайской столицы врезался самолет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на New York Times.

По словам очевидца, около 11:00 по московскому времени в здание влетел небольшой самолет, после этого на скорой помощи увезли женщину с травмой головы. На видео в соцсетях видны падающие с небоскреба обломки.

К месту происшествия прибыли полицейские, дороги вокруг него перекрыли.

В 108-этажном здании, которое называется Чайна-Цзунь, расположена штаб-квартира государственного конгломерата CITIC Group.

Ранее трое пожарных погибли при крушении самолета в Канаде. Они тушили лес на северо-западе страны.