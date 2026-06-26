Трое пожарных погибли при крушении самолета в Канаде

В окрестностях канадского города Форт-Симпсон потерпел крушение самолет авиаразведки, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщил телеканал СВС .

Самолет Turbo Commander 960 Bird Dog 104 разбился примерно в 50 километрах от Форт-Сипмсона. Воздушное судно часто применяют для помощи в тушении лесных пожаров. Находящиеся на борту спасатели занимались ликвидацией огня в этом районе.

Как отметили в ведомстве по охране лесов от пожаров Северо-Западных территорий Канады (NWT Fire), специалисты займутся расследованием ЧП.

Ранее в США потерпел крушение одномоторный самолет Piper Cherokee, в результате случившегося тоже погибли три человека. Происшествие случилось в американском штате Мэриленд. Личности погибших пока не раскрыли. Известно, что они граждане Израиля.