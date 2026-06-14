Пропавшего на острове в Карелии мальчика нашли мертвым

Семилетний мальчик, пропавший на острове в Лахденпохском районе Карелии, погиб. Об этом ТАСС сообщили в СК по республике.

«Ребенок обнаружен мертвым», — отметили в ведомстве.

Вероятной причиной смерти назвали утопление в воде. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося.

Предварительно, семья из четырех взрослых и двух детей отдыхала на острове Есисаари в акватории Ладожского озера. Примерно в 15:30 родственники заметили отсутствие мальчика. Не обнаружив ребенка, они обратились в экстренные службы.

Ранее в поселке Октябрьский Красноярского края утонул двухлетний ребенок. Когда мать занималась бытовыми делами в частном доме, мальчик вышел во двор и пропал. Позже его тело нашли в септике. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».