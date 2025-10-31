В Самарской области грузовик врезался магазин

В селе Переволоки Самарской области грузовик врезался в здание магазина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД по региону .

По данным ведомства, авария произошла 31 октября около полудня. Тридцатишестилетний водитель грузовика Freightliner, следовавший из Москвы в Самару, не справился с управлением, съехал с дороги на левую обочину и врезался в здание по адресу улица Советская, 49.

В результате происшествия водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и пожарно-спасательного отряда № 47 противопожарной службы Самарской области. Причины происшествия устанавливаются.

