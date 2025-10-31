Автомобилистка перепутала педали и устроила ДТП с пострадавшими в Новосибирске
Несколько человек пострадали в аварии с участием легкового автомобиля в Новосибирске. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.
По предварительной информации, женщина, управляя Ravon Nexia, выезжала из двора и перепутала педали газа и тормоза. В результате машина наехала на остановку общественного транспорта.
Травмы получили два ребенка восьми и семи лет. Медицинская помощь также потребовалась трем девушкам. Медики госпитализировали пациентов. Проводится проверка.
