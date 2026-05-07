В Самаре жители многоэтажки отравились угарным газом, есть погибший

В Самаре один человек погиб и несколько пострадали при отравлении угарным газом в многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Утечка произошла вечером 6 мая в одном из подъездов дома в 10-м квартале поселка Мехзавод Красноглинского района. Причиной стали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и контролирует ход расследования.

Накануне в Омской области группа школьников пострадала из-за утечки природного газа во время экскурсии в IT-клубе. Учеников оперативно эвакуировали, им оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизнь и здоровье в безопасности.

В марте в Пензенской области от отравления газом погибли семь человек.