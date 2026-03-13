Семь человек насмерть отравились газом в жилом доме в Пензенской области

В Пензенской области семь человек стали жертвами отравления газом в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, в ночь с 12 на 13 марта 2026 года в деревне Заречная Мокшанского района в многоквартирном жилом доме семь местных жителей погибли от отравления угарным газом», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося организовали проверку, СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в телеграм-канале заявил, что причины произошедшего выясняют специалисты. По предварительным данным, дымоход здания был неисправен. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать им необходимую помощь, выделив по миллиону рублей.

Ранее в Курске четыре человека — женщина и трое мужчин — погибли из-за отравления угарным газом в многоквартирном доме. Еще одна местная жительница пострадала, ее экстренно госпитализировали.