Школьники пострадали в Омской области из-за утечки природного газа

Группа школьников пострадала в Омской области из-за утечки природного газа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По его словам, ЧП произошло недалеко от IT-клуба в городе Таре, где дети находились на экскурсии. Утечка природного газа случилась во время работ на газопроводе.

«Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — написал Хоценко.

Губернатор добавил, что по его поручению на месте происшествия работает глава района Евгений Лысаков. Причины произошедшего выясняются.

Прокуратура Омской области в MAX сообщила о начале проверки после обращения учеников средней школы за медицинской помощью. В ведомстве уточнили, что находящиеся на кружке в кабинете информатики дети почувствовали недомогание.

«Большую часть из обратившихся после осмотра отпустили домой», — отметили в надзорном ведомстве.

Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова уточнила ТАСС, что всего при утечке газа пострадали 14 детей и педагог.

Ранее в Дагестане два человека отравились угарным газом из-за, предположительно, неисправного дымохода в жилом доме. Прокуратура по региону начала проверку.

До этого в Пензенской области семь человек стали жертвами отравления газом в деревне Заречная Мокшанского района.