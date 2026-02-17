В Самаре рухнувшая с крыши наледь едва не убила ребенка в коляске

Наледь сошла с крыши дома в Железнодорожном районе Самары. В результате пострадал ребенок, находившийся в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ребенку помогли врачи, его жизни ничто не угрожает. После случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее шестеро детей пострадали при падении наледи с крыши дома в историческом центре Нижнего Новгорода. Двоим потребовалась дополнительная помощь медиков. Пострадавшие были одноклассниками, которых повели на экскурсию в Живой музей ремесла.

А через два дня в том же городе наледь убила 19-летнюю девушку. После этого правоохранительные органы задержали ответственного за уборку снега с крыши, его, вероятно, будут судить.