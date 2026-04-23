В Самаре после атаки дронов приостановили движение общественного транспорта

Из-за удара беспилотников в Самаре остановлено движение автобусов и троллейбусов, однако метро продолжает работать. Об этом заявил мэр Иван Носков в мессенджере МАХ .

«Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов», — сказал он.

По его словам, школьники и воспитанники детсадов, которые сейчас в зданиях, вместе с воспитателями и учителями прошли в укрытия. Уроки первой смены перенесены на вторую, они пройдут очно.

Сегодня обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома в Самаре. По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, есть пострадавшие, одного человека госпитализировали.

Также в Новокуйбышевске после атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, погиб один человек и есть пострадавшие.