Обломки сбитого БПЛА попали на крышу дома в Самаре, есть пострадавшие

Обломки украинского дрона упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ .

«Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован», — написал он.

Также дроны атаковали и Самарскую область. В Новокуйбышевске из-за атаки на промышленные предприятия, по неуточненной информации, погиб один человек и есть пострадавшие.

В связи с происшествием развернули оперативный штаб. Сотрудники оперативных служб приступили к работе. Остальную информацию уточняют. Федорищев призвал местных жителей доверять только официальным источникам и соблюдать безопасность.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что за ночь силы ПВО уничтожили десятки дронов в семи районах области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.