В Самаре подростки осквернили туалет храма

В Самаре разыскивают подростков, осквернивших туалет местной церкви. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Самары и области» .

Школьники устроили акт вандализма в уборной храма святителя Николая Чудотворца в микрорайоне Южный город. Два мальчика измазали стены помещения фекалиями.

С помощью экскрементов подростки изобразили свастику, половые органы, а также оставили непристойные надписи. По предварительной информации, к поискам детей подключились правоохранители.

Официальных комментариев от полиции на момент публикации не поступало.

Ранее стало известно, что полицейские задержали в Санкт-Петербурге 50-летнего мужчину, который потушил Вечный огонь на Марсовом поле.