В Самаре подростки осквернили туалет храма
В Самаре разыскивают подростков, осквернивших туалет местной церкви. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Самары и области».
Школьники устроили акт вандализма в уборной храма святителя Николая Чудотворца в микрорайоне Южный город. Два мальчика измазали стены помещения фекалиями.
С помощью экскрементов подростки изобразили свастику, половые органы, а также оставили непристойные надписи. По предварительной информации, к поискам детей подключились правоохранители.
Официальных комментариев от полиции на момент публикации не поступало.
