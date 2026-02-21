Петербуржец залил водой Вечный огонь на Марсовом поле

Правоохранители задержали в Петербурге 50-летнего мужчину, который потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленинградской области.

Камеры зарегистрировали, что мужчина 18 февраля примерно в 23:00 залил Вечный огонь водой из бутылки. После этого он ушел из мемориального парка вместе со знакомым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об осквернении мемориальных сооружений. Полиция установила, что вандалом оказался житель Красносельского района. Объяснить свой поступок он не смог.

Ранее в Красноярском крае задержали 19-летнего дебошира, который разгромил автобусную остановку и прыгал по припаркованным автомобилям. Священник из города Шарыпово скрутил парня и доставил его в отдел полиции. Задержанный был в нетрезвом состоянии и не смог рассказать, что подтолкнуло его к вандализму.