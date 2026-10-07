Турэксперт Арзуманов объяснил отсутствие «горящих туров» на Новый год

На Новый год россияне выбирают Египет, Турцию, премиальный отдых в ОАЭ и Азии. Об этом сообщил ИА НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

По его словам, отсутствие «горящих туров» на праздники объясняется тем, что участники рынка вкладывают средства в аналитику и планирование. Если массовый last minute появляется в пик сезона, это означает, что туроператоры, отельеры и авиакомпании не угадали с ценой, объемом перевозки или спросом.

«Оценка об отсутствии "горящих туров" на Новый год точно отражает главную задачу, которая давно стоит перед всем туристическим сообществом. Для бизнеса появление last minute на высокие праздничные даты — это всегда показатель ошибки или просчета», — объяснил Арзуманов.

Он подчеркнул, что туристы по-прежнему могут сэкономить на отпуске. Для этого стоит выбирать не самые пиковые даты — вылет и возвращение до 25–31 декабря или планировать путешествие после 9–10 января, когда спрос падает и чеки снижаются по всем массовым направлениям.