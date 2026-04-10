В Ростовской области завели дело после ЧП в шахте

В Красносулинском районе Ростовской области завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах после ЧП в шахте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Следствие установило, что 10 апреля при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел хлопок. Один из работников погиб, трое пострадали, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливающие все обстоятельства ЧП.

Ранее стало известно, что работника шахты в Свердловской области будут судить за гибель коллеги при взрыве. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.