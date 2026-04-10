Один человек погиб, трое пострадали при ЧП в шахте в Ростовской области

В Ростовской области при ЧП в шахте погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«По данным следствия, 10 апреля 2026 года при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе, произошел хлопок. В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь», — заявили в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося и причины, которые привели к гибели и травмированию людей.

Ранее в ЛНР после удара ВСУ по шахте под землей застрял 41 человек. Всех работников удалось спасти, никто не пострадал.