Работника шахты в Свердловской области будут судить за гибель коллеги при взрыве

Работника шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области будут судить за нарушение требований безопасности, которое привело к гибели 37-летнего проходчика. Обвиняемому грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщил сайту Ura.ru представитель прокуратуры.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, приведшее к смерти человека».

Следствие установило, что обвиняемый получил задание от горного мастера и начал подготовку к взрывным работам совместно с бригадой. Он разместил взрывчатые вещества в непредусмотренном правилами месте и поручил другому рабочему инициировать детонацию, что и привело к трагическому исходу. Пятеро работников оказались заблокированы на глубине 320 метров. Четверо из них были спасены живыми, трое получили травмы, еще одному повезло избежать травм.

Руководство шахты окажет помощь семье погибшего, у которого осталось двое детей.