В Ростовской области стихия повредила крыши 110 многоквартирных домов

В Ростовской области непогода повредила крыши 110 многоквартирных домов, семь из них находятся в Ростове. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

Глава области заявил, что аварийные службы продолжили устранять последствия непогоды. Водоснабжение восстановили во всех муниципалитетах, где его не было из-за перебоев с электроэнергией.

Энергетики продолжили ремонт линий и подстанций высокого и низкого напряжения. К концу дня специалисты восстановили 80% поврежденных объектов, а электроснабжение вернули 70% потребителей, оставшихся без света.

Частичные ограничения сохранили в Ростове, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске, а также в восьми районах региона. Бригады будут работать круглосуточно до полного восстановления подачи электричества.

Отдельно власти оценили ущерб, который стихия нанесла городским зеленым насаждениям. В Ростове коммунальные службы распиливали и вывозили деревья, поваленные ветром. Слюсарь осмотрел несколько парков и обсудил восстановление частично поврежденных растений.

«Это огромный удар по „легким“ города», — написал губернатор.

Для формирования крон пострадавших деревьев планировали привлечь дендрологов Ботанического сада.

Ранее Слюсарь, а сообщил, что из-за непогоды пострадал 51 житель региона, в том числе ребенок. Один человек погиб.