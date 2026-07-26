Число пострадавших из-за урагана в Ростовской области увеличилось до 51

Число пострадавших из-за непогоды ростовчан достигло 51, в больницах остаются 11 жителей, включая ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Не обошлось без жертв — в результате урагана погиб один человек.

«Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил глава региона.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия разгула стихии.

Областные медучреждения работают в штатном режиме, их обеспечили резервными источниками электричества. Энергетики продолжают устранять перебои со светом, в регионе провели оперативный штаб по этому вопросу.

Из-за непогоды также возникли задержки в расписании поездов. Примерно 90 составов опоздали, так как произошло аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения.